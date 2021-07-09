"Коханка" попередила дівчину, що хлопець їй зраджує: вона заховала лист

Блогерка спробувала помститися невірному хлопцю, який запросив її на обід. Вона заховала таємну записку у ванній для його дівчини.

Історію неочікуваного побачення блогерка розповіла у своєму тіктоці jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0. За кілька днів відео переглянули понад два мільйони разів.

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Блогерка познайомилася із симпатичним хлопцем у барі, який запросив її заскочити перекусити до нього додому. Вона не розповіла, що там відбувалося, але через певний час дівчина відлучилася у ванну кімнату, де в неї почався ступор.

Перебуваючи там, блогерка побачила на полиці предмети для жіночої гігієни і одразу подумала, що приємний незнайомець зраджує своїй коханій. Вона швиденько залишила лист, де написала: "Дівчино, він зраджує".

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Записку блогерка поклала у коробку з-під прокладок / Скриншот тікток jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0

Дами, якщо ви дивитеся це відео, то завжди тримайте блокнот і ручку на холодильнику, щоб їх легко було дістати, – написала блогерка.

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Утім, незнайомець сказав, що у нього немає дівчини. А предмети жіночої гігієни придбала його сусідка по кімнаті. Цю версію підтримали й деякі підписники блогерки, але не всі: