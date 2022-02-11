Якщо "валентинки" та квіти з цукерочками вже трішки "приїлися", зверніть увагу на щось більш нестандартне. Тут завжди допоможуть парні подаруночки. Оціните і ви, і кохана людина.

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Футболки для пари

Фото Bump

Можна й більш жартівливий варіант

Фото Folkprint

Милі горняточка для двох

Фото Fedchishina Art

Парні піжами

Фото skk.kiev

Цікавий варіант – піжама-кенгуру

Фото kigurumijama

Фотокнига з улюбленими світлинами

Як варіант – улюблена фотографія на полотні / Фото Unsplash

Кулони для двох у вигляді серця

Фото Rozetka

Спільна фотосесія

Фото Unsplash

Абонемент в спа-салон

Фото Unsplash

Настільна гра для двох

Фото Unsplash

Як цікава альтернатива – еротична настільна гра / Фото Unsplash

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Подорож на вихідні

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