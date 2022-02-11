Если "валентинки" и цветы с конфетами уже немного "приелись", обратите внимание на нечто более нестандартное. Здесь всегда помогут парные подарочки. Оцените и вы, и любимый человек.

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Футболки для пары

Фото Bump

Более веселый вариант

Фото Folkprint

Милые кружки для двоих

Фото Fedchishina Art

Парные пижамы

Фото skk.kiev

Интересный вариант – пижама-кенгуру

Фото kigurumijama

Фотокнига с любимыми снимками

Как вариант – любимая фотография на холсте / Фото Unsplash

Кулоны для двоих в виде сердца

Фото Rozetka

Совместная фотосессия

Фото Unsplash

Абонемент в спа-салон

Фото Unsplash

Настольная игра для двоих

Фото Unsplash

Как интересная альтернатива – эротическая настольная игра / Фото Unsplash

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Путешествие на выходные

Фото Unsplash