Если "валентинки" и цветы с конфетами уже немного "приелись", обратите внимание на нечто более нестандартное. Здесь всегда помогут парные подарочки. Оцените и вы, и любимый человек.
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Футболки для пары
Фото Bump
Более веселый вариант
Фото Folkprint
Милые кружки для двоих
Фото Fedchishina Art
Парные пижамы
Фото skk.kiev
Интересный вариант – пижама-кенгуру
Фото kigurumijama
Фотокнига с любимыми снимками
Как вариант – любимая фотография на холсте / Фото Unsplash
Кулоны для двоих в виде сердца
Фото Rozetka
Совместная фотосессия
Фото Unsplash
Абонемент в спа-салон
Фото Unsplash
Настольная игра для двоих
Фото Unsplash
Как интересная альтернатива – эротическая настольная игра / Фото Unsplash
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Путешествие на выходные
Фото Unsplash