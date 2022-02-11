І коханому, і коханій: круті парні подарунки на День святого Валентина
Ще трішки – і вже до нас завітає День святого Валентина. Час гарно здивувати свою другу половинку! Ловіть добірку чудових парних подарунків, які потішать вас обох.
Якщо "валентинки" та квіти з цукерочками вже трішки "приїлися", зверніть увагу на щось більш нестандартне. Тут завжди допоможуть парні подаруночки. Оціните і ви, і кохана людина.
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Футболки для пари
Фото Bump
Можна й більш жартівливий варіант
Фото Folkprint
Милі горняточка для двох
Фото Fedchishina Art
Парні піжами
Фото skk.kiev
Цікавий варіант – піжама-кенгуру
Фото kigurumijama
Фотокнига з улюбленими світлинами
Як варіант – улюблена фотографія на полотні / Фото Unsplash
Кулони для двох у вигляді серця
Фото Rozetka
Спільна фотосесія
Фото Unsplash
Абонемент в спа-салон
Фото Unsplash
Настільна гра для двох
Фото Unsplash
Як цікава альтернатива – еротична настільна гра / Фото Unsplash
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Подорож на вихідні
Фото Unsplash