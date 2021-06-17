Як таке могло трапитись: 10+ кумедних випадків, коли людям дійсно не пощастило

10:07

В житті кожного трапляються ну геть невдалі дні, коли все падає з рук і йде не так, як вам би хотілось. Ви провалили іспит, зрозуміли, що одягнули різні туфлі, перевернули на себе контейнер з їжею, а в поштовий ящик заповзла змія! Так, буває й таке.