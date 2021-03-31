Кондитер створює десерти, які зовсім не схожі на їжу: 20 кулінарних шедеврів

Джерело:Bored panda
Кондитерське мистецтво набуває нових, все більш чудернацьких форм. Американська кондитерка так надихається природою, що створює десерти схожі на каміння, рослини чи навіть скам'янілості. З першого погляду і не відрізниш!
Дівчина під ніком Wondersmith виросла в Айдахо, де проводила багато часу далеко від цивілізації. Там вона настільки полюбила природу, що й у дорослому віці пов'язала своє життя з усім натуральним: різьба по дереву, гончарство та, звісно, кулінарія. Зараз на її сторінці в інстаграмі можна побачити найрізноманітніші торти, пироги та інші десерти, які виявляються зовсім не тим, чим здаються на перший погляд.
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Пропонуємо насолодитись кулінарними десертами й вгадати, з чого насправді зроблені усі ці квіти, красиві пакунки, кристали та інші предмети.
А насправді всередині шкаралупи – чорничний пиріг.
Це цукерки з натуральними травами, спеціями та фруктами.
Але це звичайні булочки з червоним перцем і сирною начинкою.
Насправді вони дуже м'які й з кунжутним смаком.
Всередині там смачний лимонний торт.
Це незвичайне поєднання смажених каштанів, часнику і листкового тіста, а в якості землі – житній хліб.
Їстівні пелюстки фаршировані салатом з морепродуктів, а стеблі – це смажена спаржа. Тут можна їсти навіть цей блискучий бант!
Яскрава шкірка зроблена з марципана, а всередині – чизкейк з мармеладною начинкою.
Ви б ніколи не здогадались, що це – горіхові тістечка з шоколадно-кокосовою начинкою.
Проте це лише прозорі кристали цукру, які легко розтануть у вашій чашці чаю.
На жаль, цей десерт не росте в землі, адже це ароматні сирні кульки з ялиною.
А ні – це желе з зеленого чаю та імбиру.
Хто б подумав, що це смачні солоні тістечка з вершково-сирними фіалками.
Не лякайтесь, адже це – звичайні кренделі з карамеллю та білим шоколадом.
Візерунок зроблений з млинців, а основа – це цибулеве варення, шинка та чорний хліб.
Всередині – бузиновий чизкейк з пісочним тістом.
Ці мухомори цілком можна їсти, адже вони з пряного печива та солодкої глазурі.
Ви б здогадались, що це просто булочка, пофарбована синьою кондитерською пудрою?
Насправді вони зроблені з шоколаду.
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На шарі з горобини – пташині черепи зроблені з марципана.
Усі фото: Bored panda