Кондитерка перетворює героїв з мультиків у гарячих мачо: круті тортики

Талановита кондитерка Аманда може перетворити Шрека на справжнього мачо! Закладаємось, ви ніколи не уявляли собі відомих мультяшних персонажів у таких образах.

Кондитерка Аманда допомагає поглянути на героїв відомих мультиків під зовсім іншим кутом. Знаєте, можливо, якби Шрек, Губка Боб чи щурик із "Рататуя" знімалися у любовних мелодрамах, вони так би й виглядали: сталеві м’язи, пристрасний погляд та "залізний" прес. Незвична ідея, що тут сказати! Більше солодких робіт ви можете побачити в інстаграмі Аманди: на неї вже підписалися понад 20 тисяч людей!

Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче

Як Аманда створювала сексуального Шрека

Містере Крабс, що з вами сталося?

Є тут фанати фільмів "Пила"?

Емо Губка Боб повертає 2007 рік

Пам’ятаєте Лемура із "Мадагаскару"?

А ось і сама Аманда!

Ой!

Так, це щурик із мультику "Рататуй"

Завжди прекрасний Мото Мото

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Цікаво Модель витратила космічну суму на нові сідниці: лікарі благають її зупинитися

І на десерт – два солоденьких песики!