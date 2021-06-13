Підприємиця та блогерка зізналась, що її чоловік просто обожнює їсти на сніданок різноманітні млинці: "Він готовий їсти їх безперестанку". Тому вона знає безліч варіантів приготування цієї страви. Один з улюблених рецептів – це панкейки на цільнозерновому борошні.
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Вони ідеальні для сніданку, адже дуже добре насичують, а тому після них вам ще довго не захочеться їсти."Основна перевага такого борошна – збалансованість та насиченість", – розповідає блогерка. Такі панкейки з самого ранку дадуть вам потужний заряд енергії. Зберігайте собі рецепт!
Приготування
- Збити яйця з цукром, додавши ваніль.
- Додати до суміші молоко та перемішати.
- Змішати 200 грамів борошна з розпушувачем та додати до рідкої суміші. Перемішати й поступово досипати ще борошно, аж поки тісто не набуде консисистенції сметани.
- На розігріту пательню ложкою викласти млинець. Можна смажити взагалі без олії або ж на кокосовій. Почекати, поки поверхня млинця покриється пухирцями та перевернути
Подавайте панкейки з улюбленою начинкою / Фото Unsplash
Подавати панкейки блогерка радить з начинкою, будь-якою, яка вам до душі: шоколад, заварний крем, улюблене варення чи просто сметана. Смачного!