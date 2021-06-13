Підприємиця та блогерка зізналась, що її чоловік просто обожнює їсти на сніданок різноманітні млинці: "Він готовий їсти їх безперестанку". Тому вона знає безліч варіантів приготування цієї страви. Один з улюблених рецептів – це панкейки на цільнозерновому борошні.

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Вони ідеальні для сніданку, адже дуже добре насичують, а тому після них вам ще довго не захочеться їсти."Основна перевага такого борошна – збалансованість та насиченість", – розповідає блогерка. Такі панкейки з самого ранку дадуть вам потужний заряд енергії. Зберігайте собі рецепт!

Інгредієнти:



2 яйця

молоко – 300-400 мілілітрів

цукор за смаком

ваніль

розпушувач

цільнозернове пшеничне борошно (додавати до консистенції сметани, тому кількість визначаєте самі)

Приготування

Збити яйця з цукром, додавши ваніль. Додати до суміші молоко та перемішати. Змішати 200 грамів борошна з розпушувачем та додати до рідкої суміші. Перемішати й поступово досипати ще борошно, аж поки тісто не набуде консисистенції сметани. На розігріту пательню ложкою викласти млинець. Можна смажити взагалі без олії або ж на кокосовій. Почекати, поки поверхня млинця покриється пухирцями та перевернути

Порада:

Щоб зекономити час, краще смажити одночасно на 2-3 пательнях. Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Подавайте панкейки з улюбленою начинкою / Фото Unsplash

Подавати панкейки блогерка радить з начинкою, будь-якою, яка вам до душі: шоколад, заварний крем, улюблене варення чи просто сметана. Смачного!