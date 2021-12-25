Користувачі Reddit поділилися фотографіями найбільш незвичних пасажирів, яких вони зустрічали у метро. Звичайна поїздка перетворилася у кумедний карнавал!
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І голуби їздять в метро!
Фото reddit Adan714
Ого...
Фото reddit axl_tha_fallen
Тоні Старк, це ти?
Фото reddit whimsytdr
Кумедно!
Фото інстаграм spaghettisubway
Хтось дуже любить "Чужого"
Фото reddit dopaminedelay
Моторошно!
Фото reddit theBOBLERT
А що робити, якщо маску забув вдома?
Фото reddit ENTYNT
Оце так!
Фото reddit mymomlesbian
Хо-хо-хо!
Фото reddit PiemParade
Морське метро!
Фото reddit