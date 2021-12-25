Пользователи Reddit поделились фотографиями самых необычных пассажиров, которых они встречали в метро. Обычная поездка превратилась в забавный карнавал!

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И голуби ездят в метро!

Фото reddit Adan714

Ого...

Фото reddit axl_tha_fallen

Тони Старк, это ты?

Фото reddit whimsytdr

Забавно!

Фото инстаграм spaghettisubway

Кто-то очень любит "Чужого"

Фото reddit dopaminedelay

Жутко!

Фото reddit theBOBLERT

А что делать, если маску забыл дома?

Фото reddit ENTYNT

Вот это да!

Фото reddit mymomlesbian

Хо-хо-хо!

Фото reddit PiemParade

Морское метро!

Фото reddit