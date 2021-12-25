"Королі" поїздки: 10 людей, які здивували усіх своїм образом в метро

25 грудня 2021 , 08:42
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Джерело:

Reddit

Люди ще довго не могли перестати сміятися після появи цих оригінальних пасажирів у метро. Вони добряче здивували усіх своїм нестандартним виглядом.

Користувачі Reddit поділилися фотографіями найбільш незвичних пасажирів, яких вони зустрічали у метро. Звичайна поїздка перетворилася у кумедний карнавал!

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І голуби їздять в метро!

Фото reddit Adan714

Ого...

Фото reddit axl_tha_fallen

Тоні Старк, це ти?

Фото reddit whimsytdr

Кумедно!

Фото інстаграм spaghettisubway

Хтось дуже любить "Чужого"

Фото reddit dopaminedelay

Моторошно!

Фото reddit theBOBLERT

А що робити, якщо маску забув вдома?

Фото reddit ENTYNT

Оце так!

Фото reddit mymomlesbian

Хо-хо-хо!

Фото reddit PiemParade

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

Морське метро!

Фото reddit

 

Автор: Петро Синєокий