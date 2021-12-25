"Королі" поїздки: 10 людей, які здивували усіх своїм образом в метро
25 грудня 2021 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Люди ще довго не могли перестати сміятися після появи цих оригінальних пасажирів у метро. Вони добряче здивували усіх своїм нестандартним виглядом.
Користувачі Reddit поділилися фотографіями найбільш незвичних пасажирів, яких вони зустрічали у метро. Звичайна поїздка перетворилася у кумедний карнавал!
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