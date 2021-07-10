Хтось любить засмагати, а для когось це справжня катастрофа! Люди з нашої добірки забули намаститися сонцезахисним кремом або, навпаки, зробили це дуже погано. Як результат – вони стали "власниками" особливої засмаги, яку нікому не побажаєш.
Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Special Edition напівсухе рожеве і салат з полуницею
Дружина двічі намазувала сонцезахисний крем на чоловіка. Ось результат
Фото Reddit
Завжди ретельно розтирайте сонцезахисний крем!
Фото Reddit
Джинси з дірками можуть приготувати різні сюрпризи
Фото Reddit
Талановита засмага!
Фото Reddit
Так, хлопець зараз без кепки
Фото Reddit
Зате хлопець щасливий!
Фото Reddit
Упс...
Фото Reddit
Бідний мужчина...
Фото Reddit
"Попросив друга намазати сонцезахисний крем"
Фото Reddit
Цікаво Модель витратила шалені гроші на пластику, але так і не знайшла хлопця
"Купив собі нові рукавички без пальців"
Фото Reddit