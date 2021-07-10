Кто-то любит загорать, а для кого-то это настоящая катастрофа! Люди из нашей подборки забыли о солнцезащитно креме или, наоборот, намазали его очень плохо. Как результат – они стали "владельцами" особого загара, который никому не пожелаешь.
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Жена дважды намазывала солнцезащитный крем на мужа. Вот результат
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Всегда тщательно растирайте солнцезащитный крем!
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Джинсы с дырками могут приготовить различные сюрпризы
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Талантливый загар!
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Да, парень сейчас без кепки
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Зато парень счастлив!
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Упс...
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Бедный мужчина...
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"Попросил друга намазать солнцезащитный крем"
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"Купил себе новые перчатки без пальцев"
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