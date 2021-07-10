Королі засмаги: 10 людей, яким не пощастило невдало згоріти на сонці – фото
10 липня 2021 , 18:08Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Цим людям справді не пощастило: вони настільки кумедно згоріли, що важко не засміятися. Повірте, сонячне проміння може бути ще тим "бешкетником"!
Хтось любить засмагати, а для когось це справжня катастрофа! Люди з нашої добірки забули намаститися сонцезахисним кремом або, навпаки, зробили це дуже погано. Як результат – вони стали "власниками" особливої засмаги, яку нікому не побажаєш.
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