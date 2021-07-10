Королі засмаги: 10 людей, яким не пощастило невдало згоріти на сонці – фото

Цим людям справді не пощастило: вони настільки кумедно згоріли, що важко не засміятися. Повірте, сонячне проміння може бути ще тим "бешкетником"!

Хтось любить засмагати, а для когось це справжня катастрофа! Люди з нашої добірки забули намаститися сонцезахисним кремом або, навпаки, зробили це дуже погано. Як результат – вони стали "власниками" особливої засмаги, яку нікому не побажаєш.

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Дружина двічі намазувала сонцезахисний крем на чоловіка. Ось результат

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Завжди ретельно розтирайте сонцезахисний крем!

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Джинси з дірками можуть приготувати різні сюрпризи

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Талановита засмага!

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Так, хлопець зараз без кепки

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Зате хлопець щасливий!

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Упс...

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Бідний мужчина...

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"Попросив друга намазати сонцезахисний крем"

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"Купив собі нові рукавички без пальців"

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