Коти – це дивовижні створіння, які не припиняють нас дивувати та тішити. Нам так цікаво за ними спостерігати, адже кожен з них має свої особливі, трохи дивні звички. Цей котик отримує особливе задоволення, лежачи у фортепіано, поки його власник грає різдвяні композиції.

Цього милого котика звати Хабуру, а його власник – в'єтнамський піаніст Тхі Мін, який веде популярний ютуб-канал на 477 тисяч підписників.

На кожному відео він грає музичні композиції, тоді як його котик поєднує приємне з корисним: мирно спить на фортепіано та насолоджується безкоштовним масажем "молоточками".

Пухнастик не розлучається з улюбленою різдвяною іграшкою/ Скріншот з відео

Цей канал з'явився півтора року тому і вже завоював любов глядачів. Здається, секрет такої популярності у пухнастому Хабуру. Вже другий рік підряд цей незвичайний дует створює святкову атмосферу своїм підписникам різдвяними композиціями, у яких котик бере безпосередню участь.

Котик також святкує Різдво/ Фото фейсбук-сторінка haburu

Тхі Мін грає такі відомі мелодії як "We Wish You a Merry Christmas", "Hallelujah", "When a Child is Born", "Jingle Bell Rock"та багато інших.

Він обожнює "допомагати" власнику грати на фортепіано/ Фото фейсбук-сторінка haburu

Час від часу котик вимагає уваги від свого власника, але більшість часу він просто спокійно спить, милуючи око глядачів. Здається, він також переповнений духом Різдва!

Справжній святковий релакс/ Скріншот з відео

Подивитись більше відео з пухнастиком можна на ютуб-каналі Haburu: