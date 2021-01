Коты – это удивительные создания, которые не прекращают нас удивлять и радовать. Нам так интересно за ними наблюдать, ведь каждый из них имеет свои особые, немного странные привычки. Этот котик получает особое удовольствие, лежа в фортепиано, пока его владелец играет рождественские композиции.

Этого милого котика зовут Хабуру, а его владелец – вьетнамский пианист Тхи Мин, который ведет популярный ютуб-канал на 477 000 подписчиков.

Читайте также: 20 новогодних фотографий с песиками, которые поднимут вам настроение

На каждом видео он играет музыкальные композиции, тогда как его котик совмещает приятное с полезным: мирно спит на фортепиано и наслаждается бесплатным массажем "молоточками".

Пушистик не расстается с любимой рождественской игрушкой / Скриншот с видео

Этот канал появился полтора года назад и уже завоевал любовь зрителей. Кажется, секрет такой популярности в пушистом Хабуру. Уже второй год подряд этот необычный дуэт создает праздничную атмосферу своим подписчикам рождественскими композициями, в которых котик принимает непосредственное участие.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Котик также празднует Рождество / Фото фейсбук-страница haburu

Тхи Мин играет такие известные мелодии как "We Wish You a Merry Christmas", "Hallelujah", "When a Child is Born", "Jingle Bell Rock" и многие другие.

Он обожает "помогать" владельцу играть на фортепиано / Фото фейсбук-страница haburu

Время от времени котик требует внимания от своего владельца, но большую часть времени он просто спокойно спит, радуя глаз зрителей. Кажется, он также переполнен духом Рождества!

Настоящий праздничный релакс / Скриншот с видео

Посмотреть больше видео с пушистиком можно на ютуб-канале Haburu: