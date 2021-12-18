Хосе Поло, співвласник і сомельє мішленівського ресторану-готелю Atrio, звернувся до грабіжників із дуже дивною пропозицією. Якою – зараз розповімо.

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Деталі пограбування

Серед украденого були вишукані вина:

10 пляшок старого марочного вина Château d'Yquem;

24 пляшки Romanée-Conti Burgundy вартістю понад мільйон євро;

пляшка La Tâche 1990 року.

Загальна сума збитків, яких зазнав ресторан, перевищила мільйон євро. На щастя, вина були застраховані від крадіжки, але власників однаково засмутила втрата. Тож вони звернулися до злодіїв із пропозицією.

Я б викупив вино у грабіжників, особливо Château d'Yquem 1806 року,

– заявив Хосе Поло.



Грабіжники забрали з льоху 45 пляшок вина / Фото Unsplash

Château D'Yquem було частиною історії закладу. Винороби придбали його на аукціоні Christie's за 350 000 євро. 2001 року в пляшки розбилось горлечко, але вино врятували, переливши його до іншої пляшки.

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Продати крадені вина буде вкрай важко, зауважив Хосе Поло, адже всі вони пронумеровані. Проте за словами лондонського експерта, який консультує виноробні компанії щодо боротьби з шахрайством, колекційні напої все-таки можуть потрапити до ланцюга легальних продажів.

Це менш імовірно, ураховуючи рідкість цих пляшок, але їх можна буде включити до більшої колекції, що в якийсь момент продаватиметься, і приховати їх походження серед інших подібних пляшок, можливо в супроводі підробних документів. Це може не викликати запитань, особливо якщо покупець не підготовлений належним чином,

– пояснив експерт.



Викрадені колекційні напої буде складно продати / Фото Unsplash

Як грабіжники пробралися до льоху

Пограбування здійснили постояльці готелю – чоловік та жінка середнього віку. Жінка використовувала швейцарський паспорт і носила перуку. Уночі вони зателефонували на рецепцію й замовили їжу. Поки для гостей готували салат та десерт, і було вчинено злочин. Грабіжникам удалося відчинити магнітні двері й проникнути до льоху. Чоловік поклав вино до пакетів і виніс їх, а вранці пара спокійно покинула готель.

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"Дуже чисто, професійно спрацьовано, – зауважив Хосе Поло. – Гадаю, пару найняли для пограбування". Співвласник готелю має підозру, що крадіжку вчинили на замовлення недобросовісного приватного колекціонера, тож витвори винного мистецтва зникнуть у приватній колекції.

Цей обурливий злочин, здається, було спеціально скоєно проти ресторану, – заявив директор із регуляторних і комерційних питань Wine and Spirit Trade Association Девід Річардсон. – Компанії в секторі вишуканих вин по всьому світу шукатимуть ці пляшки. Сподіваємося, що їх найближчим часом знайдуть, а зловмисників затримають.

Наразі справою займаються поліція Мадрида та місцеві правоохоронці.