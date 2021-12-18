Хосе Поло, совладелец и сомелье мишленовского ресторана-гостиницы Atrio, обратился к грабителям с очень странным предложением. Каким – сейчас расскажем.

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Детали ограбления

Среди украденного были изысканные вина:

10 бутылок старого марочного вина Château d'Yquem;

24 бутылки Romanée-Conti Burgundy стоимостью более миллиона евро;

бутылка La Tâche урожая 1990 года.

Общая сумма убытков, понесенных рестораном, превысила миллион евро. К счастью, вина были застрахованы от кражи, но владельцев все равно огорчила потеря. Поэтому они обратились к ворам с предложением.

Я бы выкупил вино у грабителей, особенно Château d'Yquem 1806 года,

– заявил Хосе Поло.



Грабители забрали из погреба 45 бутылок вина / Фото Unsplash

Château D'Yquem было частью истории заведения. Виноделы приобрели его на аукционе Christie's за 350 000 евро. В 2001 году в бутылке разбилось горлышко, но вино спасли, перелив его в другую бутылку.

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Продать ворованные вина будет крайне сложно, заметил Хосе Поло, ведь все они пронумерованы. Однако по словам лондонского эксперта, консультирующего винодельческие компании по борьбе с мошенничеством, коллекционные напитки все-таки могут попасть в цепь легальных продаж.

Это менее вероятно, учитывая редкость этих бутылок, но их можно будет включить в большую коллекцию, которая в какой-то момент будет продаваться, и скрыть их происхождение среди других подобных бутылок, возможно в сопровождении поддельных документов. Это может не вызывать вопросов, особенно если покупатель не подготовлен должным образом",

– объяснил эксперт.



Украденные коллекционные напитки будет сложно продать / Фото Unsplash

Как грабители пробрались в погреб

Ограбление совершили постояльцы отеля – мужчина и женщина среднего возраста. Женщина использовала швейцарский паспорт и носила парик. Ночью они позвонили на рецепцию и заказали еду. Пока для гостей готовили салат и десерт, и было совершено преступление. Грабителям удалось открыть магнитную дверь и проникнуть в погреб. Мужчина положил вино в пакеты и вынес их, а утром пара спокойно покинула гостиницу.

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"Очень чисто, профессионально сработано, – заметил Хосе Поло. – Думаю, пару наняли для ограбления". Совладелец гостиницы имеет подозрение, что кражу совершили по заказу недобросовестного коллекционера, поэтому произведения винного искусства попадут прямо в частную коллекцию.

Это возмутительное преступление, – заявил директор по регуляторным и коммерческим вопросам Wine and Spirit Trade Association Дэвид Ричардсон. – Компании, работающие с "великими" винами по всему миру, будут искать эти бутылки. Надеемся, что их в ближайшее время найдут, а злоумышленников задержат".

В настоящее время делом занимаются полиция Мадрида и местные правоохранители.