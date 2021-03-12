На краю світу: загадковий світ німецького фотографа, який вас здивує
Німецький режисер та арт-директор Тобі Шнорпфейль має особливий погляд на фотографію. Його світлини занурюють у таємничий та загадковий світ, який просто заворожує. Вам так і захочеться стати частиною його фантастичних історій.
Джерело:Instagram Tobi Schnorpfeil
На цих фотографіях кожен побачить щось своє: чи-то самотність людини у великому світі, чи-то постійне намагання знайти себе… І навіть фотографію котика, який дивиться аналог Netflix. Так, тут теж є такі світлини.
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На фотографіях Тобі переважають темні відтінки, які створюють дещо містичну атмосферу. Виникає таке враження, що ви перебуваєте у чиємусь дуже спокійному, та водночас загадковому сні.
Свої знімки режисер публікує в Інстаграмі. Зараз на нього підписана майже 31 тисяча людей.
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