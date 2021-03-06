15 раритетних фото знаменитостей до того, як вони стали відомими
Ці атмосферні фотографії – справжній раритет. Тут ми зустрінемо улюблених знаменитостей, які лише починали свій шлях до успіху. У них ще не було армії фанатів та шалених заробітків, а лише талант та нестримне бажання змінювати світ.
Джерело:24 канал
Ми зібрали для вас 15 особливих фотографій акторів, співаків та бізнесменів до того, як вони стали знаменитими. Декого тут взагалі важко впізнати.
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Леді Гага
Фото Youtube foreverlove329
Курт Кобейн (Nirvana) під час свого арешту у 1986 році. Він проникнув на чужу територію і там випивав. Його посадили на 8 днів
Фото Getty Images
Джим Керрі (1981 рік)
Фото Getty Images
Мерилін Монро в зоопарку (1941 рік)
Фото Getty Images
Барак Обама (1990 рік)
Фото Reddit eaglemaxie
Білл Гейтс під час свого арешту в 1977 році через водіння без прав
Фото Reddit ellieg35
Марк Цукерберг в Гарварді (2002 рік)
Фото Imgur draupnir
Том Генкс у шкільному альбомі (1974 рік)
Фото Reddit Xenomorph02
Квентін Тарантіно (1983 рік)
Фото Reddit Animera-film
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18-річчя Емінема (1990 рік)
Фото imgur
Двейн Джонсон в 15 років!
Фото твітер historyinpics
Пітер Дінклейдж (1980-ті)
Фото Reddit lumphinans
Боб Марлі ще без дредів у 1964 році (в центрі)
Фото Reddit MrMFPuddles
Крістоф Вальц (1975 рік)
Фото IMDb
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