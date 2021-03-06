15 раритетных фото знаменитостей до того, как они стали известными
Эти атмосферные фотографии – настоящий раритет. Здесь мы встретим любимых знаменитостей, которые только начинали свой путь к успеху. У них еще не было армии фанатов и безумных заработков, а только талант и неудержимое желание менять мир.
Источник:24 канал
Мы собрали для вас 15 особых фотографий актеров, певцов и бизнесменов до того, как они стали знаменитыми. Некоторых здесь вообще трудно узнать.
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Леди Гага
Фото Youtube foreverlove329
Курт Кобейн (Nirvana) во время своего ареста в 1986 году. Он проник на чужую территорию и там выпивал. Его посадили на 8 дней
Фото Getty Images
Джим Керри (1981 год)
Фото Getty Images
Мэрилин Монро в зоопарке (1941 год)
Фото Getty Images
Барак Обама (1990 год)
Фото Reddit eaglemaxie
Билл Гейтс во время своего ареста в 1977 году из-за вождения без прав
Фото Reddit ellieg35
Марк Цукерберг в Гарварде (2002 год)
Фото Imgur draupnir
Том Хэнкс в школьном альбоме (1974 год)
Фото Reddit Xenomorph02
Квентин Тарантино (1983 год)
Фото Reddit Animera-film
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18-летие Эминема (1990 год)
Фото imgur
Дуэйн Джонсон в 15 лет!
Фото твітер historyinpics
Питер Динклейдж (1980-тые)
Фото Reddit lumphinans
Боб Марли еще без дредов в 1964 году (в центре)
Фото Reddit MrMFPuddles
Кристоф Вальц (1975 год)
Фото IMDb
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