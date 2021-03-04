Одежда для пляжа и купания менялась в последние века так же активно, как и любая другая, отвечая потребностям времени. Из непрактичных закрытых костюмов купальники превратились в удобные откровенные бикини. Первая половина 20-го века стала неким переходным периодом.

В 30-х годах прошлого века вы бы не увидели на женщине купальника, который состоит из трех маленьких треугольничков, ведь купальники все еще создавали, копируя мужские модели. Мужчины на пляже должны были выглядеть достаточно атлетически – с такими же мыслями создавали и женские варианты.

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Однако одежда для купания к тому времени уже немного начала напоминать современные сплошные купальники: на смену широким бретелям пришли тонкие. Именно они делали плечи шире, а фигура выглядела более спортивной.

Кроме того, именно в эти годы купальники стали короче и более обтягивали фигуру, а еще – стало больше соблазнительных вырезов. Женщины пытались продемонстрировать на пляже больше открытых частей тела, а особенно – ноги и спину.

Посмотрите, как выглядели женщины на пляжах в 30-х годах прошлого века.

В 30-х годах купальники уже имели свои тренды, которым все модницы пытались следовать: декоративные пояса, которые подчеркивали талию, тонкие шнурки, разноцветные верхние и нижние половины, абстрактные узоры.

Усі фото: Vintage everyday