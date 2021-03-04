Одяг для пляжу і купання змінювався в останні століття так само активно, як і будь-який інший, відповідаючи потребам часу. З непрактичних закритих костюмів купальники перетворились на зручні відверті бікіні. Перша половина 20-го століття стала таким собі перехідним періодом.

У 30-х роках минулого століття ви б не побачили на жінці купальника, який складається з трьох маленьких трикутничків, адже купальники все ще створювали, копіюючи чоловічі моделі. Чоловіки на пляжі повинні були виглядати досить атлетично – з такою ж думкою створювали і жіночі варіанти.

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Проте одяг для купання того часу вже трохи почав нагадувати сучасні суцільні купальники: на зміну широким бретелям прийшли тонкі. Саме вони робили плечі ширшими, а фігура виглядала більш спортивною.

Окрім того, саме у ці роки купальники стали коротшими та більше обтягували фігуру, а ще – стало більше спокусливих вирізів. Жінки намагались продемонструвати на пляжі більше відкритих частин тіла, а особливо – ноги та спину.

Подивіться, як виглядали жінки на пляжах у 30-х роках минулого століття.

У 30-х роках купальники вже мали свої тренди, яким усі модниці намагались слідувати: декоративні пояси, що підкреслювали талію, тонкі шнурки, різнокольорові верхні та нижні половини, абстрактні візерунки.

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Усі фото: Vintage everyday