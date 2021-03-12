Немецкий режиссер и арт-директор Тоби Шнорпейл имеет особый взгляд на фотографию. Его снимки погружают в таинственный и загадочный мир, который просто завораживает. Вам так и захочется стать частью его фантастических историй.

На этих фотографиях каждый увидит что-то свое: то ли одиночество человека в большом мире, то ли постоянное стремление найти себя ... И даже фотографию котика, который смотрит аналог Netflix. Да, здесь тоже есть такие снимки.

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На фотографиях Тебе преобладают темные оттенки, которые создают мистическую атмосферу. Возникает такое впечатление, что вы находитесь в чьем-то очень спокойном, и одновременно загадочном сне.

Свои снимки режиссер публикует в Инстаграме. Сейчас на него подписано почти 31 тысяча человек.

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