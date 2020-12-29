Вирішили влаштувати гучну вечірку вдома на Новий рік? Відомий ведучий Олександр Куровський вважає, що навіть найвеселішій компанії не завадять оригінальні конкурси. З ними ваше свято стане ще яскравішим та точно запам'ятається надовго.

На своїй сторінці в інстаграмі ведучий Олександро Куровський поділився своїми ідеями простих веселих конкурсів, які точно стануть вам у пригоді на Новий рік.

Ніхто не каже, що без цих ідей ваше свято буде нудне, але повірте, якщо підготуватися, то паті стане ще крутіше, – говорить ведучий.

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Для початку – відгадати мелодію

Усім відома з дитинства гра ніколи не втрачає актуальності і точно буде хорошим початком, щоб зацікавити ваших друзів. Не потрібно вмикати усі пісні підряд, неодмінно врахуйте інтереси компанії: можливо, ви усі любите дивитись фільм 90-х? Тоді нехай вгадують саундтреки з культових стрічок. У будь-якому караоке ви співаєте пісні Брітні Спірс та Ріанну? Тоді складіть список хітів 90-х.

Вам точно буде цікаво вгадувати пісні з улюблених фільмів дитинства /Кадр з серіалу "Друзі"

Варто побавитись з фото

Для такого конкурсу потрібно трохи підготуватись. Візьміть фото ваших друзів та у фотошопі чи у спеціальних додатках зробіть його просто невпізнаваним: змініть їх обличчя, додайте які сторонні предмети чи навпаки – замалюйте ті, що вже там є. А потім на вечірці показуйте це на великому екрані та усією компанією вгадуйте, хто на фото та що там відбувається. Олександр Куровський радить використовувати такі програми:

faceswitch

faceapp

oldbooth

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Вам допоможуть додатки на телефоні

Якщо скористатись спеціальними додатками для конкурсів, то й вигадувати нічого не доведеться. До прикладу, можете запам'ятати собі такі:

InReverse – ви записуєте будь-яку пісню, програма її прокручує у реверсі та ділить на шматки. Ваші друзі не повинні це чути! Потім вмикайте уривки цього запису компанії, а вони повинні це повторити, записуючи фрагмент за фрагментом. Коли всі уривки записані, програма складає їх в один запис і знову прокручує у реверсі. Виходить дуже кумедний запис, прослухавши який ви не зможете стримати сміх.

– ви записуєте будь-яку пісню, програма її прокручує у реверсі та ділить на шматки. Ваші друзі не повинні це чути! Потім вмикайте уривки цього запису компанії, а вони повинні це повторити, записуючи фрагмент за фрагментом. Коли всі уривки записані, програма складає їх в один запис і знову прокручує у реверсі. Виходить дуже кумедний запис, прослухавши який ви не зможете стримати сміх. Spy – більш інтелектуальна, проте не менш цікава гра, у якій потрібно дізнатись, хто із твоїх друзів шпигун.

Таких ігор існує безліч, вони точно не дадуть вам засумувати.

Використайте соцмережі

Ведучий сам вигадав цю гру і називає її "Куровський хакер". Правила дуже прості, а вам знадобиться лише будь-яка соцмережа (до прикладу, Телеграм), у якій ви спілкуєтесь і у якій є пошук за словом у повідомленнях. Загадуйте комусь із компанії слово, а людина повинна "забити" його у пошук і прочитати, що і кому вона писала раніше, вживаючи це слово. Олександр Куровський вже випробував цей конкурс і радить не соромитись зі словами:

Чим пікантніші слова – тим цікавіші історії можна знайти