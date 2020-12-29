Решили устроить шумную вечеринку дома на Новый год? Известный ведущий Александр Куровский считает, что даже самым веселым компаниям не помешают оригинальные конкурсы. С ними ваш праздник станет еще ярче и точно запомнится надолго.

На своей странице в инстаграме ведущий Александр Куровский поделился своими идеями простых веселых конкурсов, которые точно вам пригодятся на Новый год.

Никто не говорит, что без этих идей ваш праздник будет скучным, но поверьте, если подготовиться, то пати станет еще круче, – говорит ведущий.

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Для начала – отгадать мелодию

Всем известна с детства игра никогда не теряет актуальности и точно будет хорошим началом, чтобы заинтересовать ваших друзей. Не нужно включать все песни подряд, непременно учтите интересы компании: возможно, вы все любите смотреть фильм 90-х? Тогда пусть угадывают саундтреки из культовых лент. В любом караоке вы поете песни Бритни Спирс и Рианну? Тогда составьте список хитов 90-х.

Вам точно будет интересно угадывать песни из любимых фильмов детства / Кадр из сериала "Друзья"

Стоит поиграть с фото

Для такого конкурса нужно немного подготовиться. Возьмите фото ваших друзей и в фотошопе или в специальных приложениях сделайте его просто неузнаваемым: измените их лица, добавьте посторонние предметы или наоборот – закрасьте те, что уже там есть. А потом на вечеринке показывайте это на большом экране и всей компанией угадывайте, кто на фото и что там происходит. Александр Куровский советует использовать такое программы:

faceswitch

faceapp

oldbooth

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Вам помогут приложения на телефоне

Если воспользоваться специальными приложениями для конкурсов, то и придумывать ничего не придется. К примеру, можете запомнить собой следующие задачи:

InReverse – вы записываете любую песню, программа ее прокручивает в реверсе и делит на куски. Ваши друзья не должны это слышать! Затем включайте отрывки этой записи компании, а они должны это повторить, записывая фрагмент за фрагментом. Когда все отрывки записаны, программа составляет их в одну запись и снова прокручивает в реверсе. Получается очень смешной запись, прослушав который вы не сможете сдержать смех.

– вы записываете любую песню, программа ее прокручивает в реверсе и делит на куски. Ваши друзья не должны это слышать! Затем включайте отрывки этой записи компании, а они должны это повторить, записывая фрагмент за фрагментом. Когда все отрывки записаны, программа составляет их в одну запись и снова прокручивает в реверсе. Получается очень смешной запись, прослушав который вы не сможете сдержать смех. Spy – более интеллектуальная, но не менее интересная игра, в которой нужно узнать, кто из твоих друзей шпион.

Таких игр существует множество, они точно не дадут вам заскучать.

Используйте соцсети

Ведущий сам придумал эту игру и называет ее "Куровский хакер". Правила очень простые, а вам понадобится только любая соцсеть (к примеру, Телеграмм), в которой вы общаетесь и в которой есть поиск по слову сообщений. Загадывайте кому-то из компании слово, а человек должен "забить" его в поиск и прочитать, что и кому он писал ранее, употребляя это слово. Александр Куровский уже испытал этот конкурс и советует не стесняться со словами:

Чем пикантные слова – тем интереснее истории можно найти