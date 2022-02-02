Кумедна реальність: інтернет-замовлення, які розчарували
Джерело:Reddit
Сходити в магазин, не встаючи з дивану, – звучить дуже заманливо. Але ці люди доводять, наскільки ризикованою може бути така онлайн-лінь.
Ці інтернет-замовлення когось змусили плакати, а когось неабияк розсмішили. У нашому матеріалі ділимось добіркою жорстокої реальності, яка зробить ваш день трохи веселішим.
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Найбільш невдалі інтернет-замовлення
Жінка вирішила замовити тортик у кондитерській поруч з домом. Як вияснилось, там працюють справжні "професіонали".
Який кумедний тортик / Фото Reddit
Користувачка мережі замовила мамі на день народження милий букетик, а отримала – це.
Букет, який розчарував / Фото Reddit
Очікування та реальність: ялинкова прикраса з відомим героєм Бетменом розчарувала.
Користувач не оцінив ручну роботу / Фото Reddit
Як вам така піца? Виглядає не надто апетитно.
Оригінальна подача піци / Фото Reddit
Дівчина вирішила замовити для рідних стильні капелюхи, аби захиститись від сонця. З таким аксесуаром, і справді, жодне проміння не попаде на обличчя.
Капелюхи, які захищають від сонця / Фото Reddit
Сендвічі з лососем лише виглядали апетитно.
Сендвічі з лососем розчарували / Фото Reddit
Хлопець очікував отримати деталь для свого костюму на Гелловін, а йому прийшла лише картинка.
Оригінальна рука, яку просто видрукували / Фото Reddit
Цей пиріг став ще одним розчарування на Гелловін.
Пиріг не вдався / Фото Reddit
До теми Блогерка змила макіяж і налякала підписників: люди її не впізнали
Для цієї новорічної прикраси вирішили використати наклейки, замість справжніх деталей.
Новорічна прикраса розчарувала / Фото Reddit