Кумедні будні подорожніх: 15 випадків, коли у літаку було дуже весело

Подорожувати не лише корисно, але й дуже весело, особливо коли у літаку можеш зустріти одного з героїв нашої фотодобірки.

Подорожі – це завжди цікавий та новий досвід, який прагне отримати чи не кожен. Проте відкривати для себе нові континенти і країни може бути і дуже весело. Принаймні так трапилось з пасажирами, які створили цю цікаву фотодобірку з літаків.

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Кумедна фотодобірка з літака

Пасажирки вирішили не втрачати час дарма і наростити вії прямо у повітрі.



Дівчата оригінально провели час / Фото Boredpanda

Тривалі перельоти змушують шукати комфортні позиції, аби розслабитись.



Розслабитись було тяжко / Фото Boredpanda

А чому б не посушити свою білизну прямо у літаку.



Оригінально висушили білизну / Фото Boredpanda

Протиковідний захист ніхто не скасовував, тому чоловік вирішив оригінально відгородити себе від світу.



Оригінально захистив себе / Фото Boredpanda

Ця дівчина також подбала про свою безпеку і захистилась від вірусів.



Ще один оригінальний спосіб захистити себе / Фото Boredpanda

Місцевий салон краси у літаку відкрили і ці красуні, які вирішили під час перельоту трохи змінити манікюр.



Влаштували салон краси прямо у літаку / Фото Boredpanda

Здається, жінці було непросто розслабитись під час перельоту.



Переліт важко назвати спокійним / Фото Boredpanda

Йога прямо у повітрі



А чому б не зайнятись спортом / Фото Boredpanda

Ці пасажири ну дуже люблять попоїсти в літаку.



Порції ну дуже великі / Фото Boredpanda

Сюрпризи у літаку ніхто не скасовував, навіть якщо й не зовсім приємні.



Неприємний сюрприз від пасажира позаду / Фото Boredpanda

Чоловік оригінально використав маску.



Використав маску для міцнішого сну / Фото Boredpanda

Ну дуже незвичний пасажир у літаку.



Мавпочки теж подорожують / Фото Boredpanda

Білизна замість маски – ну дуже оригінально.



Чоловік придумав оригінальну маску / Фото Boredpanda

Політ у цього чоловіка точно був дуже релаксовий.



Чоловік відпочивав як міг / Фото Boredpanda

