Ви колись чули відому фразу: "Інколи банан – це не просто банан". Мешканка Канади Габ Боіс зрозуміла її дуже буквально: вона створює звичний для нас одяг із простої їжі – овочів, фруктів, цукерок тощо. Виглядає це дуже й дуже незвично.

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Свої роботи талановита дівчина публікує в інстаграмі. Таке мистецтво дуже подобається людям – вона вже назбирала понад півмільйона підписників.

Габ любила створювати нестандартний одяг ще в дитинстві. Перший експеримент – плаття для ляльки із листя кукурудзи. А далі – пішло поїхало.

Я була єдиною дитиною в сім’ї і часто бавилася на самоті. Я часто шукала різні способи, чим себе розважити. Так в мене з’явився великий інтерес до створення таких дрібничок, – розповідає Габ.

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Інколи дівчина перемикається із їжі та просто створює дивні композиції, які складно собі уявити: вставний зуб із SIM-картки чи намисто з бляшанок. Це варто побачити!

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Дівчина витрачає від 15 хвилин до кількох днів на те, щоб реалізувати свою ідею. Один з її улюблених проектів – мобільний телефон у мушлі.