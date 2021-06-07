Вы когда-нибудь слышали известную фразу: "Иногда банан – это не просто банан". Жительница Канады Габ Бупоис поняла ее слишком буквально: она создает привычную для нас одежду из простой пищи – овощей, фруктов, конфет и тп. Выглядит это очень и очень необычно.
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Свои работы талантливая девушка публикует в инстаграме. Такое искусство очень нравится людям – она уже собрала более полумиллиона подписчиков.
Габ любила создавать нестандартную одежда еще в детстве. Первый эксперимент – платье для куклы из листьев кукурузы. А дальше – пошло поехало.
Я была единственным ребенком в семье и часто играла в одиночестве. Я часто искала различные способы, чем себя развлечь. Так у меня появился большой интерес к созданию таких мелочей, – рассказывает Габ.
Оцените такие нестандартные бюстгальтеры! Какой вам понравился больше всего: из апельсинов, цветов или сухого завтрака?
Иногда девушка переключается из еды и просто создает удивительные композиции, которые сложно себе представить: вставной зуб с SIM-карты или колье с жестянок. Это стоит увидеть!
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Девушка тратит от 15 минут до нескольких дней на то, чтобы реализовать свою идею. Один из ее любимых проектов – мобильный телефон в раковине.