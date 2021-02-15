Лікарка поділилася секретом, як швидко заснути: вся суть у шкарпетках

Хто б міг подумати, що звичайні шкарпетки можуть допомогти швидше заснути. Але це правда – стверджує відома американська лікарка.

Джерело: тікток Doctor Jesss

Джесс Андраде – популярна американська лікарка, яка веде свій блог у тіктоці. Вона ділиться корисними порадами та фактами про харчування, людське тіло і навіть коронавірусну інфекцію.

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Нещодавно медик розповіла про неочікувану користь від шкарпеток – вони допоможуть вам значно швидше заснути. Це звучить як нісенітниця. Але жінка пояснила, в чому справа.

Магії тут немає. Шкарпетки просто нагрівають наші ноги, після чого починають працювати судини, які охолоджують тіло. Коли температура нормалізується, мозок отримує сигнал, що спонукає нас до сну.

Неочікувана користь від шкарпеток / Фото Unsplash

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Тож доктор Андраде переконує: якщо ви одягаєте шкарпетки в ліжку – то значно швидше заснете.

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@doctorjesss I wear socks to bed so don’t come at me im not weird ♬ original sound - PresleyWalker

Відео стало неймовірно популярним – його вже переглянули понад 18 мільйонів разів. Та не всім підписникам підійшов цей метод:

Я не можу спати у шкарпетках – це дуже незручно (Nancy).

Сплю в шкарпетках кожного дня, але не можу заснути до 5 ранку (Lea).

Кожен раз, коли сплю в шкарпетках, то зазвичай прокидаюся з одним із них (Malakai.12).

Попри це, деяким людям шкарпетки справді допомогли: