Героїні нашої добірки зробили просто неймовірну роботу над собою. Вони скинули кілька десятків кілограм та змінилися до невпізнаваності.

Джерело: Reddit Ми зібрали для вас 15 фотографій жінок у стилі "до – після". Ви побачите, як кардинально змінюється людина, коли позбувається від зайвої ваги. Давайте надихатися і робити себе кращим разом з Life 24! Цікаво 10 звичок допоможуть вам худнути навіть уві сні: секрети фітнес-тренерки 14 місяців і 59 скинутих кілограм! Яка молодчинка! Тренування і правильне харчування роблять дива. Мінус 75 кілограм за 1,5 року! Неймовірна робота над собою! Важко повірити, але на фотографії зліва дівчина важить 321 кілограм. Справа – 83 кілограми. Допомогла дієта та шунтування шлунку Дівчина кілька разів хотіла зірватися з дієти, але переборола себе. Результат просто чудовий! Дівчина помолодшала на 10 років Дівчина схудла із 299 кілограм до 107. Вона далі йде до своєї цілі Яка красуня! 30 кілограм за три роки! Прекрасний результат! Дивовижне перевтілення! Мінус 64 кілограми за 4 роки "Я не могла й уявити, що зможу схуднути на 30 кілограм" "Зараз в мене ідеальна фігура" Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO Дівчина довго працювала над собою і змогла змінитися Цікаво 15 закоханих пар, які доводять, що справжня любов живе вічно: фото Мінус 27 кілограм за 1,5 року Оце так! Мінус 56 кілограм!