Настоящие красотки: 15 женщин, которые удивительно изменились после похудения – фото
Героини нашей подборки сделали просто невероятную работу над собой. Они сбросили несколько десятков килограмм и изменились до неузнаваемости.
Источник: Reddit
Мы собрали для вас 15 фотографий женщин в стиле "до – после". Вы увидите, как кардинально меняется человек, когда избавляется от лишнего веса. Давайте вдохновляться и делать себя лучшим вместе с Life 24!
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14 месяцев и 59 сброшенных килограмм! Какая молодец!
Тренировки и правильное питание делают чудеса. Минус 75 килограмм за 1,5 года!
Невероятная работа над собой!
Трудно поверить, но на фотографии слева девушка весит 321 килограмм. Справа – 83 килограмма. Помогла диета и шунтирование желудка
Девушка несколько раз хотела сорваться с диеты, но преодолела себя. Результат просто отличный!
Девушка помолодела на 10 лет
Девушка похудела с 299 килограмм до 107. Она дальше идет к своей цели
Какая красавица!
30 килограмм за три года! Прекрасный результат!
Удивительное перевоплощение! Минус 64 килограмма за 4 года
"Я не могла и представить, что смогу избавиться от 30 килограмм"
"Сейчас у меня идеальная фигура"
Девушка долго работала над собой и смогла измениться
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Вот это да! Минус 56 килограмм!
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