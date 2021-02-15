Кто бы мог подумать, что обычные носки могут помочь быстрее уснуть. Но это правда – утверждает известный американский доктор.

Источник: тикток Doctor Jesss

Джесс Андраде – популярная американская докторка, которая ведет свой блог в тиктоке. Она делится полезными советами и фактами о питании, человеческом теле и даже о коронавирусной инфекции.

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Недавно медик рассказала о неожиданной пользе от носков – они помогут вам значительно быстрее заснуть. Это звучит как бред. Но женщина объяснила, в чем дело.

Магии здесь нет. Носки просто согревают наши ноги, после чего начинают работать сосуды, которые охлаждают тело. Когда температура нормализуется, мозг получает сигнал, что побуждает нас ко сну.

Неожиданная польза от носков / Фото Unsplash

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Поэтому доктор Андраде убеждает: если вы одеваете носки в постели – то значительно быстрее заснете.

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@doctorjesss I wear socks to bed so don’t come at me im not weird ♬ original sound - PresleyWalker

Видео стало невероятно популярным – его уже посмотрели более 18 миллионов раз. Но не всем подписчикам подошел этот метод:

Я не могу спать в носках – это очень неудобно (Nancy).

Сплю в носках каждый день, но не могу заснуть до 5 утра (Lea).

Каждый раз, когда сплю в носках, то обычно просыпаюсь с одним из них (Malakai.12)

Несмотря на это, некоторым людям носки действительно помогли: