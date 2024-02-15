Формули кожного продукту різняться, тому може бути важко знайти правильний засіб для догляду за шкірою. У чому все ж таки полягає різниця між лосьйонами та олійками, а також який засіб краще обрати, розповідаємо далі.

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Що таке олійка для тіла

Це продукти для догляду за шкірою, виготовлені з натуральних олій, таких як жожоба, оливкова, фруктова, арганова, соняшникова та мигдальна олії,

– пояснює сертифікований дерматолог Брендан Кемп.

За його словами, на ринку є багато різноманітних олій для тіла, від легких до густих. Доктор Кемп рекомендує шукати засоби з вітамінами С і Е, оскільки ці вітаміни захищають шкіру від вільних кисневих радикалів.

Вільні кисневі радикали – це нестабільні молекули кисню, які можуть сприяти пошкодженню клітин і передчасному старінню,

– зазначає експерт.

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Що таке лосьйон для тіла

Додавання лосьйону для тіла до процедур догляду за шкірою допомагає тілу утримувати вологу. Популярні інгредієнти лосьйонів для тіла включають гіалуронову кислоту, яка підтримує здоровий бар’єр шкіри та притягує вологу. Як додатковий бонус, косметолог Алекс Гуща зауважує, що такі засоби для тіла легше вбираються.

У лосьйоні для тіла переважно також містяться олії, але це не просто олії. Зазвичай вони беруть суміш вологолюбних інгредієнтів і олійних інгредієнтів і перетворюють їх у кремоподібну речовину,

– пояснює Гуща.

Оскільки лосьйони для тіла поєднують жирні та інгредієнти, які гарно всотують вологу, це ідеальний варіант для тих, хто не любить відчуття залишків на шкірі після нанесення олії для тіла.

Обидва засоби важливі у догляді / Фото Freepik

Лосьйон чи олійка: який засіб обрати

Олії для тіла зволожать і нададуть шкірі природного блиску.

Вони роблять шкіру гладкою, м’якою та надають блиску або сяйва. Інгредієнти натуральних олій, такі як вітаміни, поживні речовини та антиоксиданти, зміцнюють шкіру,

– каже Брендан Кемп.

Водночас лосьйони допоможуть запобігти сухості та свербежу шкіри, утримуватимуть вологу.

Лосьйони для тіла часто містять інгредієнти, які допомагають відновити шкірний бар’єр, щоб він ефективніше утримував воду та захищав тіло від зовнішнього середовища,

– додає Кемп.

Тож для максимального зволоження найкраще використовувати комбінацію олії для тіла та лосьйону, які закріплять і утримають вологу в шкірі.