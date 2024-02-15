Формулы каждого продукта отличаются, поэтому может быть трудно найти правильное средство для ухода за кожей. В чем все же заключается разница между лосьонами и маслами, а также какое средство лучше выбрать, рассказываем далее.

К теме Можно ли пользоваться тестерами в магазинах косметики: блогер шокировал результатами исследования

Что такое масло для тела

Это продукты для ухода за кожей, изготовлены из натуральных масел, таких как жожоба, оливковое, фруктовое, аргановое, подсолнечное и миндальное масла,

– объясняет сертифицированный дерматолог Брендан Кемп.

По его словам, на рынке есть много разнообразных масел для тела, от легких до густых. Доктор Кэмп рекомендует искать средства с витаминами С и Е, поскольку эти витамины защищают кожу от свободных кислородных радикалов.

Свободные кислородные радикалы – это нестабильные молекулы кислорода, которые могут способствовать повреждению клеток и преждевременному старению,

– отмечает эксперт.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Что такое лосьон для тела

Добавление лосьона для тела к процедурам ухода за кожей помогает телу удерживать влагу. Популярные ингредиенты лосьонов для тела включают гиалуроновую кислоту, которая поддерживает здоровый барьер кожи и притягивает влагу. В качестве дополнительного бонуса, косметолог Алекс Гуща замечает, что такие средства для тела легче впитываются.

В лосьоне для тела преимущественно также содержатся масла, но это не просто масла. Обычно они берут смесь влаголюбивых ингредиентов и масляных ингредиентов и превращают их в кремообразное вещество,

– объясняет Гуща.

Поскольку лосьоны для тела сочетают жирные и ингредиенты, которые хорошо впитывают влагу, это идеальный вариант для тех, кто не любит ощущение остатков на коже после нанесения масла для тела.

Оба средства важны в уходе / Фото Freepik

Лосьон или масло: какое средство выбрать

Масла для тела увлажнят и придадут коже естественный блеск.

Они делают кожу гладкой, мягкой и придают блеск или сияние. Ингредиенты натуральных масел, такие как витамины, питательные вещества и антиоксиданты, укрепляют кожу,

– говорит Брендан Кемп.

В то же время лосьоны помогут предотвратить сухость и зуд кожи, удерживать влагу.

Лосьоны для тела часто содержат ингредиенты, которые помогают восстановить кожный барьер, чтобы он эффективнее удерживал воду и защищал тело от внешней среды,

– добавляет Кемп.

Поэтому для максимального увлажнения лучше всего использовать комбинацию масла для тела и лосьона, которые закрепят и удержат влагу в коже.