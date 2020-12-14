Лєра Бородіна назвала плюси та мінуси життя у приватному будинку
Напевно, одне з вічних питань, де жити краще – у квартирі чи приватному будинку. Два варіанти мають свої плюси та мінуси. Успішна бізнесвумен Лєра Бородіна поділилася з фоловерами своїм досвідом.
Вона зазначила, що дуже любила свою квартиру, але 2 роки тому вона із сім’єю переїхала у будинок за містом, повідомляє Life24.
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Це було стресово і незручно для її сім'ї. Перелік недоліків життя за містом, які написала Лєра Бородіна:
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Школа далеко й розвезення нема
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Мама більше не живе в сусідньому під'їзді
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До найближчого магазину мало спуститися на ліфті – потрібно їхати
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Смердюча вода з крана і вічні проблеми зі сміттям
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Зникла традиція снідати в вихідні не вдома
Карантин показав реальні переваги життя у приватному будинку. Коли всі сидять на ізоляції, є можливість гуляти навколо будинку та смажити їжу на терасі.
Але немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Так ми знайшли себе під час весняного карантину в нашому будинку з маленькою терасою, на якій можна смажити м'ясо,
– розповіла підприємиця.
Ще декілька переваг приватного будинку від Бородіної:
1. Не потрібно шукати парковку
2. Не потрібно тягнути важкі пакети
3. Втікти на дах
"Можна втікти з нарізнаим сиром і повим бокалом вина на дах і зробити вигляд, що "ти відійшов", – поділилася Лєра.
4. Власний простір
“Останні 6 тижнів я майже завжди працюю з дому – то канікули, то ізоляція, то знову дистанційне навчання у Соні. Я вперше зрозуміла, що мені фізично необхідна своя домашня РОБОЧА кімната. Ка Бі Нет", – сказала блогерка.
5. Розумна техніка
"3 тижні тому я випадково дізналася, як змінився світ побутової техніки за останні 10 років. Я все це хочу собі...", – написала Лєра.
6. Розхламлення
"Кращий спосіб расхламления – змінити житло :) перевірено. А я мрію, щоб речей в будинку стало менше, але всі вони були в кайф", – підсумувала бізнесвумен.
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