Наверное, один из вечных вопросов, где жить лучше – в квартире или частном доме. Два варианта имеют свои плюсы и минусы. Успешная бизнесвумен Лера Бородина поделилась с фолловерами своим опытом.

Она отметила, что очень любила свою квартиру, но 2 года назад она с семьей переехала в дом за городом, сообщает Life24.

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Это было стрессово и неудобно для ее семьи. Перечень недостатков жизни за городом, которые привела Лера Бородина:

Школа далеко и развозки нет Мама больше не живет в соседнем подъезде До ближайшего магазина мало спуститься на лифте – нужно ехать Вонючая вода из крана и вечные проблемы с мусором Исчезла традиция завтракать в выходные не дома

Карантин показал реальные преимущества жизни в частном доме. Когда все сидят на изоляции, есть возможность гулять вокруг дома та жарить еду на террасе.

Но нет ничего более постоянного, чем временное. Так мы нашли себя во время весеннего карантина в нашем доме с маленькой террасой, на которой можно жарить мясо,

– рассказала предпринимательница.

Еще несколько преимуществ частного дома от Бородиной:

1. Не нужно искать парковку

2. Не нужно тянуть тяжелые пакети

3. Убежать на крышу

"Можно уйти с нарезным сыром и полным бокалом вина на крышу и сделать вид, что "ты отошел", – поделилась Лера.

4. Собственное пространство

"Последние 6 недель я почти всегда работаю из дома – то каникулы, то изоляция, то снова дистанционное обучение в Сони. Я впервые поняла, что мне физически необходима своя домашняя РАБОЧАЯ комната. Ка Би Нет", – сказала блогера.

5. Умная техника

"3 недели назад я случайно узнала, как изменился мир бытовой техники за последние 10 лет. Я все это хочу себе ... ", – написала Лера.

6. Росхламление

"Лучший способ расхламления – сменить жилье :) проверено. А я мечтаю, чтобы вещей в доме стало меньше, но все они были в кайф", – подытожила бизнесвумен.