Вопрос о том, как писать резюме, волнует каждого хоть раз в жизни. Успешная предпринимательница Лера Бородина в Instagram дала советы, как его лучше оформить.

За 5 лет своего дела она читала тысячи писем и видела столько же резюме, сообщает Life 24.

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И сформировала советы для всех, кто ищет работу. Они будут полезны для любой позиции – от официанта в ТОП-менеджера.

Сопроводительное письмо

Если работодатели просят его написать – то обязательно надо писать.

Письмо нужно для того, чтобы посмотреть как вы формулируете мысли, позиционируете себя и ставите ли вы смайл после каждого предложения,

– написала Бородина.

Он должен читаться легко и быстро. Однако нужно соблюдать официальный стиль и не ставить вопросов "Как дела?". Не забывайте о креативности – гуглить шаблон стандартных писем не нужно.

Перед отправкой письма перечитайте его внимательно, нет ли грамматических ошибок.

Резюме

Банальное оформление в Word уже не модно. Есть огромное количество бесплатных сервисов, которые сделают ваше резюме особенным и современным. Используйте инфографику, верстку и вы будете отличаться от других в лучшую сторону хотя бы тем, что уделили время своей личной презентации.

Фото

Нужно для того, чтобы HR или владелец понимал, чье резюме будет читать. Особенно важно, если ищете работу в fashion-индустрии.

Однако, выбирайте фото ответственно – это не должна быть фотография с отдыха или из паспорта.

Я не знаю как другие, но мы его ждем для того, чтобы увидеть, что для вас "красиво". Понять вашу эстетику. Фотография паспорта, на пляже или 15 прикрепленных свадебных фотографий – такое мы тоже получали :) но не надо. Это должна быть одна, приятная, красивая фотография,

– отметила бизнесвумен.

Уверенность

Реагируя на интересную вакансию, акцентируйте внимание на своих положительных качествах и достижениях. Не нужно писать о минусах и что часто болеете и будете брать больничный.

"Если вы уже решили подать свою кандидатуру, умоляю, не пишите в первых двух абзацах о том, что конечно у вас нет опыта, да и вообще вряд ли вы меня возьмете. Здесь я с вами согласен – с таким подходом я не дочитаю до третьего абзаца", – сказала Лера Бородина.

Организованность

Если забыли что-то прикрепить, то НЕ досылайте отдельным письмом, а пришлите ВСЕ заново. Цените время других людей.

Фокусируйтесь на своих результатах в резюме​ \ Photo by Marten Bjork on Unsplash

Говорите о достижениях

Нужно не просто перечислять, где работали и сколько лет. Надо развернуто описать, какие функции выполняли и чего достигли.

Без формальностей

Убейте в себе клише, формальности и "Доброго времени суток!".

Умоляю, все ищут ЛЮДЕЙ, таких как мы с вами. Никто же в жизни не говорит "О! Лена! Доброго времени суток! 100 лет тебя не видела" правда?

– написала Лера Бородина.

Не разочаровываться

Не расстраивайтесь, если вас не возьмут. Пишите еще! Вы можете не подойти на эту вакансию, но возможно, в этой компании есть другие вакансии, которые вам предложат.

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Головный лайфхак

Сделайте что-то большее, чем от вас просили в этом письме. Напишите план. Сделайте мини-аналитику проекту, предложите свои идеи, сделайте презентацию себя в стиле компании. Приложите усилия.

Это всегда подкупает сильно! Просто поверьте мне,

– отметила Лера.