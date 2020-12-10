Питання про те, як писати резюме, хвилює кожного хоч раз у житті. Успішна підприємиця Лєра Бородіна в Instagram дала поради, як його краще оформити.

За 5 років власної справи вона читала тисячі листів і бачила стільки ж резюме, повідомляє Life 24.

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І сформувала поради для усіх, хто шукає роботу. Вони будуть корисні для будь-якої позиції – від офіціанта до ТОП-менеджера.

Супровідний лист

Якщо роботодавці просять його написати – то обов'язково треба писати.

Лист потрібно для того, щоб подивитися як ви формулюєте думки, позиціонуєте себе і чи ставите ви смайл після кожного речення,

– написала Бородіна.

Він повинен читатися легко та швидко. Проте потрібно дотримуватися офіційного стилю та не ставити питань "Як справи?". Не забувайте про креативність – гуглити шаблон стандартних листів не потрібно.

Перед відправленням листа перечитайте його уважно, чи нема граматичних помилок.

Резюме

Банальне оформлення у Word вже не модно. Є величезна кількість безкоштовних сервісів, які зроблять ваше резюме особливим і сучасним. Використовуйте інфографіку, верстку і ви будете відрізнятися від інших в кращу сторону хоча б тим, що приділили час своїй особистій презентації.

Фото

Потрібно для того, щоб HR або власник розумів, чиє резюме буде читати. Так буде кращий контакт. Особливо важливо, якщо шукаєте роботу у fashion-індустрії.

Проте, обирайте фото відповідально – це не повинна бути світлина з відпочинку чи з паспорта.

Я не знаю як інші, але ми його чекаємо для того, щоб побачити що для вас "красиво". Зрозуміти вашу естетику. Фотографія паспорта, на пляжі або 15 прикріплених весільних фотографій – таке ми теж отримували :) але не треба. Це повинна бути одна, приємна, красива фотографія,

– зазначила бізнесменка.

Впевненість

Реагуючи на цікаву вакансію, акцентуйте увагу на своїх позитивних якостях та досягненнях. Не потрібно писати про мінуси та що часто хворієте і будете брати лікарняний.

"Якщо ви вже вирішили подати свою кандидатуру, благаю, не пишіть в перших двох абзацах про те, що звичайно у вас немає досвіду, та й взагалі навряд чи ви мене візьмете. Тут я з вами погоджуюсь - з таким підходом я не дочитаю до третього абзацу", – сказала Лєра Бородіна.

Організованість

Якщо забули щось прикріпити, то НЕ досилайте окремим листом, а надішліть ВСЕ заново. Цінуйте час інших людей.



Фокусуйтеся на своїх результатах у резюме \ Photo by Marten Bjork on Unsplash

Говоріть про досягнення

Потрібно не просто перераховувати, де працювали і скільки років. Треба розгорнуто описати, які функції виконували та чого досягли.

Без формальностей

Вбийте в собі кліше, формальності та "Доброго часу доби!".

Благаю, все шукають ЛЮДЕЙ, таких як ми з вами. Ніхто ж в житті не говорить "О! Лена! Доброго вам дня! 100 років тебе не бачила" правда?

– написала Лєра Бородіна.

Не розчаровуйтеся

Не турбуйтеся, якщо вас не візьмуть. Пишіть ще! Ви можете не підійти на цю вакансію, але можливо в цій компанії є інші вакансії, які вам запропонують.

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Головний лайфхак

Зробіть щось більше, ніж від вас просили в цьому листі. Напишіть план. Зробіть міні аналітику проєкту, запропонуйте свої ідеї, зробіть презентацію себе в стилі компанії. Докладіть зусиль.

Це завжди підкуповує сильно! Просто повірте мені,

– зазначила Лєра.