Мадонна, Брітні Спірс, Адель: як вони виглядали у дитинстві – фото

Джерело:Bored Panda
Усі люблять переглядати свої старі дитячі фотографії. Там ми щирі, інколи усміхнені, а буває й заплакані. Але завжди – дуже-дуже кумедні. А ви колись задумувалися, як виглядали знамениті зірки шоу-бізнесу у дитинстві? Там безліч просто шалених фотографій.
Ми зібрали для вас раритетні дитячі світлини улюблених акторок, співачок та інших знаменитих людей. Лише погляньте на Адель – там неймовірно кумедна фотографія.
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