Мадонна, Брітні Спірс, Адель: як вони виглядали у дитинстві – фото

2 березня 2021 , 21:03
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Джерело:

Bored Panda

Усі люблять переглядати свої старі дитячі фотографії. Там ми щирі, інколи усміхнені, а буває й заплакані. Але завжди – дуже-дуже кумедні. А ви колись задумувалися, як виглядали знамениті зірки шоу-бізнесу у дитинстві? Там безліч просто шалених фотографій.

Ми зібрали для вас раритетні дитячі світлини улюблених акторок, співачок та інших знаменитих людей. Лише погляньте на Адель – там неймовірно кумедна фотографія.

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Мадонна

Фото madonna

Кетрін Зета-Джонс

Фото catherinezetajones

Енн Гетевей

Фото annehathaway

Тейлор Свіфт

Фото taylorswift

Ріанна

Фото badgalriri

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Селена Гомес

Фото selenagomez

Двейн Джонсон (Скала)

Фото therock

Хайді Клум

Фото heidiklum

Кеті Перрі

Фото katyperry

Крістіна Агілера

Фото xtina

Майлі Сайрус

Фото mileycyrus

Брітні Спірс

Фото britneyspears

Джастін Тімберлейк

Фото justintimberlake

Марго Роббі з братиком

Фото margotrobbie

Кім Кардаш'ян

Фото kimkardashian

Адель

Фото adele

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