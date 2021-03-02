Мадонна, Брітні Спірс, Адель: як вони виглядали у дитинстві – фото

21:03

Усі люблять переглядати свої старі дитячі фотографії. Там ми щирі, інколи усміхнені, а буває й заплакані. Але завжди – дуже-дуже кумедні. А ви колись задумувалися, як виглядали знамениті зірки шоу-бізнесу у дитинстві? Там безліч просто шалених фотографій.