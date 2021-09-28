Бахрума Басара відсвяткував свій 100-річний ювілей у колі родини 25 вересня. За своє життя чоловік пережив багато змін: подорожував країною, вирощував рис і навіть працював вчителем у столичній школі. Після одруження його родина стрімко збільшувалась, і зараз у ювіляра 11 дітей, 28 онуків та 25 правнуків.

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Читає новини на комп'ютері

Колишній вчитель вже не займається з дітьми у школах, проте й досі працює над тим, щоб підтримувати розумову активність на колишньому рівні.

Для цього Бахрума Басара, на відміну від багатьох своїх однолітків, освоїв сучасну техніку та користується власним ноутбуком. Кожного ранку він читає на сайтах новини, щоб завжди бути в курсі останніх подій у світі. Це дозволяє йому постійно отримувати нові знання та тренувати свій мозок.

Малазієць відсвяткував 100-річний ювілей з родиною / Фото astroawani

Не дотримується дієт

Як і в молодості, 100-річний Бахрума Басара чітко дотримується розпорядку дня. Лише з єдиною відмінністю: тепер він відправляється на щоденну прогулянку не сам, а у супроводі когось із дітей. Він вважає, що це допомагає йому зберігати як своє фізичне, так і психічне здоров'я.

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Найголовнішим своїм секретом чоловік вважає правильне харчування. Він додає у свій раціон якомога більше фруктів та овочів. При цьому у нього немає ніяких заборон на конкретні продукти, чоловік дотримується простого правила – знати у всьому міру: "Я дотримуюся науки: їсти, коли голодний, і пити, коли відчуваю спрагу. Ми знаємо, скільки людям насправді потрібно їсти та пити".

Довгожитель радить їсти багато овочів та у всьому знати міру / Фото The Sun Daily

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Коли ж довгожителя запитали, що він думає про вакцинацію від COVID-19, чоловік без вагань відповів, що давно вакцинувався і вже бачить у цьому переваги: "Після введення вакцини від COVID-19 я почуваюсь впевненіше, виходячи на вулицю. Вакцина – це добре, не бійтеся", – каже Бахрума Басара