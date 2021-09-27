45-річна Соня Гупта відсвяткувала завершення довгого і виснажливого процесу розлучення, який тривав майже 3 роки. Жінка розповіла, що довгий час була нещасна у шлюбі та нарешті почувається вільною.

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Вона 17 років не почувалась щасливою

Зі своїм обранцем вони одружились ще у 2003 році в Індії, а згодом – переїхали до Великої Британії. У подружжя народилось 2 дітей, проте глибоко в душі Соня розуміла, що вони з чоловіком не підходять одне одному: "До шлюбу я була дуже активною та товариською людиною. Коли ж вийшла заміж, то все змінилось. Я просто хотіла повернути стару себе".

Жінка влаштувала гучну вечірку після розлучення / Фото Mirror

Вони вирішили розлучитись ще у 2018 році, проте все затягнулось аж на три роки. Після довгих переговорів, численних суперечок та 5 судів, вони нарешті розірвали шлюб. Для Соні цей процес був нелегким, адже рідні її не розуміли:

Коли я сказала своїй сім’ї, що хочу піти від чоловіка, то не отримала ніякої підтримки від них. На щастя, зі мною були мої друзі та сини, Міхал та Шей, які були на моєму боці,

– згадує жінка

Вечірка була у стилі єдинорогів

Соня вирішила гучно відсвяткувати таку бажану свободу. Вона попросила друзів та рідних вдягнути свої найяскравіші наряди та влаштувала гучну тематичну вечірку. Сама ж головна героїня цього святкування також вирішила відірватись: вона вдягнула різнобарвну сукню та стрічку з надписом "Нарешті розлучена".

Вся територія була прикрашена купою рожевих та фіолетових кульок, зображенням блискучих єдинорогів та веселок. На святкуванні навіть був замок принцеси та великий торт у такому ж стилі.

Вечірка на честь розлучення у стилі єдинорогів / Фото Mirror

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Розлучена жінка розповіла, що обрала таку незвичайну тему для вечірки, щоб підкреслити, наскільки вона є творчою особистістю: "Я організувала таку яскраву вечірку з єдинорогами, адже я сама дуже колоритна людина. Для мене ця тема – просто магічна. Після останніх 10 років я думаю, що заслуговую на цю маленьку магію", – зазначає Соня.

Сумувати гостям було ніколи, адже на території жінка навіть поставила величезний рожевий батут у вигляді єдинорога!

На території вечірки всі могли пострибати на величезному батуті / Фото Mirror

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Цією вечіркою вона хоче показати, що життя після розлучення не закінчується, а лише починається, адже вона ще ніколи не почувалась такою натхненною:

Я відчуваю себе такою вільною, ніби мені вдалося вийти з в’язниці. Я відчуваю себе на вершині світу, живучи своїм найкращим життям,

– радіє жінка

За ці три роки її родина нарешті змирилась з тим, що їх шлюб не може більше тривати. Рідні нарешті підтримали Соню і святкували розлучення разом з нею на незвичайній вечірці.