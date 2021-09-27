45-летняя Соня Гупта отметила завершение долгого и утомительного процесса развода, который длился почти 3 года. Женщина рассказала, что долгое время была несчастная в браке и наконец чувствует себя свободной.

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Она 17 лет не чувствовала себя счастливой

Со своим избранником они поженились еще в 2003 году в Индии, а позже – переехали в Великобританию. У супругов родилось 2 детей, однако глубоко в души Соня понимала, что они с мужем не подходят друг другу: "До брака я была очень активным и общительным человеком. Когда же вышла замуж, то все изменилось. Я просто хотела вернуть старую себя".

Женщина устроила шумную вечеринку после развода / Фото Mirror

Они решили расстаться еще в 2018 году, однако все затянулось на целых три года. После долгих переговоров, многочисленных споров и 5 судов, они наконец расторгли брак. Для Сони этот процесс был нелегким, ведь родные ее не понимали:

Когда я сказала своей семье, что хочу уйти от мужа, то не получила никакой поддержки от них. К счастью, со мной были мои друзья и сыновья, Михал и Шей, которые были на моей стороне,

– вспоминает женщина

Вечеринка была в стиле единорогов

Соня решила громко отпраздновать такую желанную свободу. Она попросила друзей и родных надеть свои самые яркие наряды и устроила тематическую вечеринку. Сама же главная героиня этого празднования также решила оторваться: она надела разноцветное платье и ленту с надписью "Наконец разведена".

Вся территория была украшена кучей розовых и фиолетовых шаров , изображением блестящих единорогов и радуг. На праздновании даже был замок принцессы и большой торт в таком же стиле.

Вечеринка в честь развода в стиле единорогов / Фото Mirror

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Разведенная женщина рассказала, что выбрала такую необычную тему для вечеринки, чтобы подчеркнуть, насколько она творческая личность : "Я организовала такую яркую вечеринку с единорогами, ведь я сама очень колоритный человек. Для меня эта тема – просто магическая. После последних 10 лет я думаю, что заслуживаю этой маленькую магию ", – отмечает Соня.

Скучать гостям было никогда, ведь на территории женщина даже поставила огромный розовый батут в виде единорога!

На территории вечеринки все могли попрыгать на огромном батуте / Фото Mirror

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Этой вечеринкой она хочет показать, что жизнь после развода не заканчивается , а только начинается, ведь она еще никогда не чувствовала себя такой вдохновенной:

Я чувствую себя такой свободной, будто мне удалось выйти из тюрьмы. Я чувствую себя на вершине мира, живя своей лучшей жизнью,

– радуется женщина