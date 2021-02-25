Мама двох дітей схудла на 44 кілограми: що їй допомогло

Головний секрет неймовірного схуднення британки на 44 кілограми – несподівана схема приготування їжі, відмова від шоколаду та тренування.

Вікторія Боуен – прекрасна мама двох дітей та надзвичайно цілеспрямована жінка. Раніше вона важила близько 120 кілограм, а зараз – всього 76.

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Шлях до стрункого тіла був справді непростим. Але жінка розуміла, що змушена це зробити. Адже вона не могла бавитися з улюбленими синочками через зайву вагу. Бували й досить "комічні" ситуації.

Як зараз виглядає Вікторія / Фото Instagram tor.gets.fit

Я дуже добре пам’ятаю момент, коли вирішила змінити спосіб життя. Тоді ми з Шенноном (чоловік, – Life 24) були в парку із дітьми. Він бігав разом із ними на майданчику, а я залишилася лежати на килимку. Розумієте, я фізично не могла бавитися з ними так, як мій чоловік. Мені потрібна була допомога, щоб піднятися, бо мої коліна просто не витримували. Вже наступного я почала свій шлях схуднення, – розповідає Вікторія.

Спершу жінка запровадила досить невеликі зміни у харчуванні: більше овочів – менше смаженої та іншої шкідливої їжі. Також вона повністю розпрощалася із своїм улюбленим шоколадом.

Але найбільшим відкриттям для Вікторії стала цікава схема приготування страв. Вона не займала багато часу.

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Жінка заздалегідь планувала все меню на тиждень і готувала більшість страв лише у неділю. За її словами, це секретна "зброя", яка допомогла їй правильно підраховувати калорії та не сидіти півдня на на кухні.

Меню Вікторії на 5 днів / Фото Instagram tor.gets.fit

Я витрачала всього годину на приготування свого меню на тиждень. Це – сніданок, обід та частина вечері на наступні 5 днів. Я усім рекомендую так робити, – стверджує Вікторія.

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Здорове харчування жінка поєднала разом із прогулянками із дітьми та тренажерним залом. А згодом – почала займатися фітнесом.

Дивовижне перевтілення / Фото Instagram tor.gets.fit

Моє життя повністю перевернулося на 180 градусів. Тепер мені не соромно виходити з дому – в мене прекрасне життя. Схуднення повернуло впевненість у собі, – підсумовує Вікторія Боуен.