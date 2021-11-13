Свою історію мама розповіла на розважальному ресурсі Reddit. Жінка пригрозила чоловіку, що не дозволятиме свекрусі зустрічатися з 1-річною внучкою, доки та не навчиться "закривати свій рот". Коханого теж дістали регулярні образи від його матері, але він вважає, що такі обмеження – це занадто.
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Проблема в рудому кольорі волосся
Свекруха має особливу неприязнь до рудих. Але доля зіграла з нею "злий" жарт: в її чоловіка, сина та внучки саме такий колір волосся. З роками вона так і не змогла з цим змиритися, чим добряче зіпсувала впевненість своєму сину.
Моя свекруха ненавидить руде волосся. Вона завжди намагалася переконати мого чоловіка, що в нього бліда шкіра й некрасиве волосся. Так було з дитинства. Мій чоловік ріс з великою ненавистю до себе. Він поборов її тільки тоді, коли близькі друзі стали його підбадьорювати, – розповідає його дружина.
На жаль, свекруха не змінила свій підхід і до маленької внучки, якій лише один рочок. Вона постійно говорить, наскільки в неї жахливі веснянки; що руді кучері – це просто некрасиво; що вона буде змушена фарбуватися.
Свекрусі не подобається рудий колір волосся / Фото Unsplash
Чоловік неодноразово просив маму, щоб та перестала так говорити. Але вона, за словами авторки, влаштовує істерики, що їй не дають висловити свою думку. А нещодавно жінка взагалі приїхала з перукою, яку одягнула на маленьку дитину.
Як тільки вона пішла, я сказала чоловіку, що не дозволю більше його мамі перебувати поруч з дитиною, якщо вона не заткнеться і не перестане нав’язувати дочці невпевненість. Я хочу, щоб моя дитина любила себе, – завершила мама.
Користувачі Reddit одностайно підтримали жінку. На їхню думку, свекрусі не можна дозволяти так себе поводити:
- Не розумію вашого чоловіка. Його мама робила це з ним упродовж всього життя. Але він все ще хоче, щоб вона проводила час з вашою дочкою. Тим паче, що мама досі себе так поводить.
- Не можу "пройти повз" цієї жінки. Якщо вона настільки ненавидить руде волосся, то чому ж вона вийшла заміж і народила дітей від чоловіка з рудим волоссям?