Свою историю мама рассказала на развлекательном ресурсе Reddit. Женщина пригрозила мужу, что не позволит свекрови встречаться с 1-летней внучкой, пока та не научится "закрывать свой рот". Любимого тоже достали регулярные обиды от его матери, но он считает, что такие ограничения – это слишком.

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Проблема в рыжем цвете волос

У свекрови особая неприязнь к рыжим. Но судьба сыграла с ней "злую" шутку: у ее мужа, сына и внучки именно такой цвет волос. С годами она так и не смогла с этим смириться, чем изрядно испортила уверенность своему сыну.

Моя свекровь ненавидит рыжие волосы. Она всегда старалась убедить моего мужа, что у него бледная кожа и некрасивые волосы. Так было с детства. Мой муж рос с большой ненавистью к себе. Он поборол ее только тогда, когда близкие друзья стали его подбадривать, – рассказывает его жена.

К сожалению, свекровь не изменила свой подход и к маленькой внучке, которой всего один год. Она постоянно говорит, насколько у нее ужасные веснушки; что рыжие кудри – это просто некрасиво; что она будет вынуждена краситься.

Свекрови не нравится рыжый цвет волос / Фото Unsplash

Муж неоднократно просил маму, чтобы та перестала так говорить. Но она, по словам автора, устраивает истерики, которые ей не дают высказать свое мнение. А недавно женщина вообще приехала с париком, который одела на маленького ребенка.

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Как только она ушла, я сказала мужу, что не позволю больше его маме находиться рядом с ребенком, если она не заткнется и не перестанет навязывать дочери неуверенность. Я хочу, чтобы мой ребенок любил себя, – заключила мама.

Пользователи Reddit единодушно поддержали женщину. По их мнению, свекрови нельзя позволять так себя вести: