Мама заплатила нареченому, щоб він одружився з її дочкою: чим все закінчилося

Наречена скасувала весілля, бо дізналася, що хлопець зустрічався з нею через гроші. "Зарплату" платила мама дівчини.

Дівчина, ім’я якої не називають, була дуже задоволена своїми стосунками. Хлопець запропонував їй одружитися вже після двох місяців зустрічань і був надзвичайно галантним.

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Все було настільки швидко, і я була по вуха закохана. Тому, коли він зробив пропозицію із величезним діамантом, я просто сказала: "Так!". Мені не було чого втрачати, – розповідає дівчина.

Минуло трішки часу – і пара вже почала думати над весіллям. Наречена не розуміла, чому її батьки погодилися повністю оплатити свято. Це виглядало трішки підозріло.

"Я завжди питалася в хлопця, чому його батьки не дали ні копійки. Але тоді втручалися мої рідні і казали, що вони на цьому наполягають. А він говорив, що його батьки бідні. А ще мама купила мені найрозкішніше плаття (дуже-дуже дороге)", – згадує дівчина.

Пара вже готувалася до весілля, але згодом наречена дізналася усю правду / Фото Unsplash

Саме тоді у неї виникло питання, як наречений зумів купити досить дорогу обручку. Дівчина пішла в ювелірний магазин, де несподівано дізналася всю правду. Допоміг продавець – він все пригадав.

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"Мама купила його за місяць до того, як ми почали зустрічатися із нареченим. Вона оплатила всі наші побачення і, звісно ж, весілля. А він був зі мною лише заради грошей", – стверджує дівчина.

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Після цього вона негайно розійшлася із хлопцем і перестала розмовляти з мамою. Зараз дівчина знайшла свою кохану людину і почуває себе щасливо.