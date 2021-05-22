Девушка, имя которой не называют, была очень довольна своими отношениями. Парень предложил ей пожениться уже после двух месяцев и был очень галантным.
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Все случилось настолько быстро, и я была по уши влюблена. Поэтому, когда он сделал предложение с огромным бриллиантом, я просто сказала: "Да!". Мне было нечего терять, – рассказывает девушка.
Прошло немного времени – и пара уже начала думать над свадьбой. Невеста не понимала, почему ее родители согласились полностью оплатить праздник. Это выглядело немного подозрительно.
"Я всегда спрашивала у парня, почему его родители не дали ни копейки. Но тогда вмешивались мои родные и говорили, что они на этом настаивают. А он говорил, что его родители бедные. А еще мама купила мне роскошное платье (очень-очень дорогое)", – вспоминает девушка.
Пара уже готовилась к свадьбе, но невеста внезапно узнала всю правду / Фото Unsplash
Именно тогда у нее возник вопрос, как жених сумел купить достаточно дорогое кольцо. Девушка пошла в ювелирный магазин, где неожиданно узнала всю правду. Помог продавец – он все вспомнил.
"Мама купила его за месяц до того, как мы начали встречаться с женихом. Она оплатила все наши свидания и, конечно же, свадьбу. А он был со мной только ради денег", – утверждает девушка.
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После этого она немедленно разошлась с парнем и перестала разговаривать с мамой. Сейчас девушка нашла своего любимого человека и чувствует себя счастливо.