Мама змушує 7-річного сина платити за "комуналку"
Джерело:тікток craftedandcozy
Американка поділилася своїм нестандартним способом виховання сина. Вона платить йому гроші за виконані завдання, а в кінці місяця хлопчик змушений платити із заробітку за комуналку.
За словами жінки, такий цікавий трюк робить справжні дива у їхній сім’ї. 7-річний хлопчик вчиться заробляти гроші та правильно їх розподіляти.
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Кожного дня хлопчик має певний список завдань: почистити зуби, застелити ліжко, випрати брудний одяг тощо. Якщо він все виконає, то отримає 1 долар за день. Але в кінці місяця настає час платити за комунальні послуги.
У нього є орендна плата, у нього є електрика в кімнаті, також він має власний Інтернет для iPad… В кінці місяця син розуміє, що має це оплатити. Він оплачує все мені, – розповідає жінка.
Мама переконана, що так син навчиться розпоряджатися грішми / Скриншот тікток craftedandcozy
Оренда квартири обходиться у 5 доларів за місяць, електрика – 2 долари, Wi-Fi – теж 2 долари. Після оплати всіх послуг в сина залишається 21 долар, який він може потратити на що завгодно. Комунальні послуги теж не зникають: жінка відправляє кошти на банківський рахунок, яким син зможе скористатися в майбутньому.Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.
Нещодавно трапилася кумедна проблема: у хлопчика не вистачило грошей на оплату комунальних послуг. Але мама дозволила йому заплатити наступного місяця.
Користувачі тіктоку по-різному відреагували на цей метод: комусь він здався занадто радикальним, а хтось був в захваті від такої ідеї:
- Добре, але йому всього лиш 7 років. Чому б не дозволити йому просто бути дитиною, а зробити це потім, коли він буде підлітком?
- Діти мають бути дітьми. Коли вони будуть старшими, то почнуть оплачувати послуги.
- Це добре. Ви показуєте йому, що таке – відповідальність.
- Деяким людям може здаватися, що це занадто. Але фінансову грамотність не вчать в школі, так де ж її будуть викладати? Вдома! Чудовий спосіб почати це робити.