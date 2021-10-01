Мама змушує 7-річного сина платити за "комуналку"

Американка поділилася своїм нестандартним способом виховання сина. Вона платить йому гроші за виконані завдання, а в кінці місяця хлопчик змушений платити із заробітку за комуналку.

За словами жінки, такий цікавий трюк робить справжні дива у їхній сім’ї. 7-річний хлопчик вчиться заробляти гроші та правильно їх розподіляти.

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Кожного дня хлопчик має певний список завдань: почистити зуби, застелити ліжко, випрати брудний одяг тощо. Якщо він все виконає, то отримає 1 долар за день. Але в кінці місяця настає час платити за комунальні послуги.

У нього є орендна плата, у нього є електрика в кімнаті, також він має власний Інтернет для iPad… В кінці місяця син розуміє, що має це оплатити. Він оплачує все мені, – розповідає жінка.

Мама переконана, що так син навчиться розпоряджатися грішми / Скриншот тікток craftedandcozy

Оренда квартири обходиться у 5 доларів за місяць, електрика – 2 долари, Wi-Fi – теж 2 долари. Після оплати всіх послуг в сина залишається 21 долар, який він може потратити на що завгодно. Комунальні послуги теж не зникають: жінка відправляє кошти на банківський рахунок, яким син зможе скористатися в майбутньому.

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Нещодавно трапилася кумедна проблема: у хлопчика не вистачило грошей на оплату комунальних послуг. Але мама дозволила йому заплатити наступного місяця.

Користувачі тіктоку по-різному відреагували на цей метод: комусь він здався занадто радикальним, а хтось був в захваті від такої ідеї: